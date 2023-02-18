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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda çocuklar, etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaşıyor

AA

Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda çocuklar, etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaşıyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda çocuklar, resim, boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılıyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 14. Zırhlı Tugay Komutanlığınca İslahiye ilçe merkezinde okul olarak kullanılmak üzere 3 büyük çadır kurdu. Mehmetçik, çocuklarla resim, boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklerle vakit geçiriyor. Girişinde "Sevgi Ana Sınıfı", "Can İlkokulu" ve "Umut Ortaokulu" yazan çadırlarda çocuklar, etkinliklerle depremin etkisinden bir nebze olsun uzaklaşıyor.

- "3 çadır okulumuz var"

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Büro Daire Başkanı Adem Karabıyık, AA muhabirine, depremin ilk günlerinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in koordinesinde bölgeye geldiklerini anlattı. Öğrenciler ve ailelerini depremin etkisinden uzaklaştırmak için bölgeye geldiklerini ifade eden Karabıyık, şunları söyledi:

"İlk iş koordinasyon sürecine girdik ve okulları hayata geçirmeye çalıştık. Okulların hayata geçmesi çocukları hem bu ortamdan uzaklaştırmak adına hem de eğlenceli vakit geçirmeleri ve bu süreci daha kolay atlatmaları adına bizim için çok önemliydi. Mehmetçik sağ olsun geldi, okullarımız için yerleri belirledik, okullarımızı kurdular ve öğrencilerimizle beraber oluyorlar. Şu anda bulunduğumuz yerde 3 çadır okulumuz var. Biri anaokulu, diğeri ilkokul ve ortaokul, üçüncüsü de akademik destek çadırımız. Akademik destek çadırları, 12. sınıf seviyelerindeki çocuklarımızın, Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı kaynaklarını kullanmak suretiyle sınavlara hazırlık sürecini hem de 8. sınıfa giden çocuklarımızın ortaöğretime geçiş sınavına hazırlanması için sınıflar oluşturduk."

Sokaklarda çocuk görmenin pek mümkün olmadığını ancak Mehmetçiğin çadırı kurmasıyla öğretmenlerin alanları dolaşarak okulun açıldığını haber verdiğini ve bir günde 120 öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Karabıyık, "Çocuklar resim yapıyor, boyama yapıyor, onlara zeka ve mantık oyunlarını oynatıyoruz. Tamamen akademik düşünmemek lazım, bu psikolojik etkiden kurtaracak şekilde buraya özel çalışmalar yapıyoruz ve öğrencilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Öğrenciler burada rahatladıklarını söylüyor, 'İyi ki geldiniz.' diyorlar. Bu, bizim için çok sevindirici. Çocukların daha güvenli ortamda eğitime devam etmeleri, öğretmenlerimiz ve vekillerimiz için de çok sevindirici bir durum."

- Çadırlarda vatandaşlara psikolojik destek veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığının ayrıca İslahiye bölgesinde oluşturulan mobil ve sabit destek birimleriyle psikolojik, rehberlik ve danışmanlık öğretmenleriyle vatandaşlara psikolojik destek verdiğini ifade eden Karabıyık, ilçede 10 farklı ilden gönüllü gelen 226 öğretmenin görev yaptığını, okulların artmasıyla bu sayının daha da yükseleceğini dile getirdi. Karabıyık, psikolojik destek çadırlarında günde ortalama 2 bin kişiye destek verildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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