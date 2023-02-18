Çadır kentteki depremzedeler evcil hayvanlarını yanlarından ayırmıyor

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GAZİANTEP (AA) - ÖZGÜN TİRAN - MESUT KARADUMAN - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Gaziantep'te depremzedelerin çadır kente getirdiği evcil hayvanlar, çocuk ve yetişkinlerin moral kaynağı oldu.

Deprem nedeniyle AFAD koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Festival Park'ta kurulan çadır kente gelen aileler, evcil hayvanlarını da yanlarına aldı.

Depremzede aileler evlerinde besledikleri kedi, köpek, kuş ve tavşan gibi evcil hayvanları çadır kente getirdi.

Çocukların en büyük ilgi odağı ise "Boncuk" adı verilen tavşan oldu. Çocukların peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı tavşan zaman zaman yetişkinleri de tebessüm ettirdi.

Depremzedelerden Hanifi Yılmaz, AA muhabirine, çadır kentteki depremzedelerin tavşanı sevdiğini söyledi.

Yılmaz, depremde hasar gören evlerine giremediklerini ifade etti.

Çocukların eve girmeye korktuklarını anlatan Yılmaz, çadır kentte yaşamlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çadırda kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getiren Yılmaz, "Ben aslında tavşanı unutmuştum ama kızım ağladı, 'Evden çıkmam' diye. Ben koşa koşa o deprem anında evden tavşanı aldım. O günden bu yana yanımızda." diye konuştu.

"Boncuk"u 3 aydır beslediklerini anlatan Yılmaz, "Tavşanı buraya getirdik, dışarı bıraktık, biz numaralara bakarak giriyoruz çadırlara, o gelip çadırı buluyor. Herkes fotoğraf çekiyor, seviyorlar. Tüm depremzedeler tavşanımızı seviyor, onlara da moral oluyor." sözlerine yer verdi.

Hanifi Yılmaz'ın 6 yaşındaki kızı Hilal de çok sevdiği tavşanı yanlarında olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

- Muhabbet kuşları ile çadır kentte kalıyor

Depremzede Aynur Kal ise "Sultan", "Badem", "Güneş" ve "Deniz" adı verdiği muhabbet kuşları ile çadır kente yerleştiğini belirterek, "Depremde kuşlarımızı bırakmadık. Hava soğuk, elektrikler yok, su yok, doğal gaz gitti, ben bunları nasıl bırakırım." dedi.

Evlerine gidemediklerini ifade eden Kal, "Ben böyle bir deprem görmedim. Zannedersin bir atom bombasını atarlar da öyle bir ses oldu."ifadesini kullandı.











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