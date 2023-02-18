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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremi hasarsız atlattı

AA

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremi hasarsız atlattı

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan eserler, sarsıntıları hasarsız atlattı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, müzede personel anlamında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Bu durumun sevindirici bir olduğunu ifade eden Çomak, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren kameralar aracılığıyla yaptığımız incelemede herhangi bir eserimizin zarar görmediğini tespit ettik. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdürlüğümüzün personeliyle tek tek incelemelerimizi yaptık ve bu yaptığımız incelemelerde de herhangi bir eserimizde, binanın yapısal durumunda, eser ve teşhir tanzimlerinde hiçbir şekilde hasar oluşmadığını gördük."

Zeugma Müzesi'nin dışında kentteki diğer müzelerde de hasar olmadığını belirlediklerini aktaran Çomak, şunları kaydetti:

"Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen yetkililer de binamızın yapısal anlamdaki taşıyıcı kolonlar, kirişler, binanın diğer mekanlarıyla ilgili incelemelerini yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını, kullanılabilir bir vaziyette olduğunu da söyleyince içimiz rahatladı. İkinci depremden sonra da bir eser kaybına rastlamadığımızı tespit ettik. Bunlar çok önemli konulardı ilk etapta. Mozaiklerimiz ve mozaiklerimizin aralardaki derz olarak tamamlanan yerlerde dahi çatlamalar olmadı. Yani bir tane mozaik taşımız dahi dağılmadı. Bu konuda gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda ziyaretçileri tekrar ağırlamaya başlayacağımızı ümit ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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