Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum, ilçe merkezinde yapımına başlanılan geçici barınma merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Yapımı süren konteyner kentte inceleme yapan Kurum, çadır kenti de ziyaret etti.
İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Kurum, daha sonra Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile diğer yetkililer eşlik etti.