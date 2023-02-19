Çadır kentteki çocuklar, etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor

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GAZİANTEP (AA) - MESUT KARADUMAN/ÖZGÜN TİRAN - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Gaziantep'te çadır kentte bulunan çocukların depremin etkisinden uzaklaştırılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

AFAD koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Festival Park'ta kurulan çadır kentte depremzedeler yaşamını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesince çadır kentteki çocuklara yönelik etkinlik alanı oluşturuldu. Burada çocuklar resim, boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılıyor.

Etkinlik çadırında eğitmenler tarafından çocuklara çeşitli hikayeler anlatılıp, oyun oynatılarak onların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması sağlanıyor. Günde yaklaşık 350 çocuk etkinlik alanında zaman geçiriyor.

Çadır kentte kalan 12 yaşındaki Veysel Yıldız, AA muhabirine, depremde evlerinin hasar gördüğünü, bu nedenle çadır kentte kalmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yıldız, "Burada parklar var, orada oynuyoruz." dedi.

Çadır kentte kalan 7 yaşındaki Muhammet Emin de depremde evlerinin yıkıldığını dile getirdi.

Emin, çadır kentte arkadaşlarıyla oyun oynayıp zaman geçirdiğini ifade ederek, "Çadır kentte kalıyoruz. Evimiz yıkıldı. Burada kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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