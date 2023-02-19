Nurdağı ve İslahiye'de kurulacak geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşaatına başlanan 32 bin 500 kişilik geçici barınma alanlarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği iki ilçede, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının yapımı için hummalı çalışma yürütülüyor.

- Nurdağı'ndaki geçici barınma alanı 19 bin kişilik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanı, 2 ayrı kesimde toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda sosyal donatılar yer alacak.

- Tuğladan evler yükseliyor

Altyapıları yapılan, zemin düzleştirme çalışmaları tamamlanan ve konteynerleri getirilen geçici barınma alanlarında inşaatına başlanan tuğladan evler de yükseliyor.

Söz konusu evlerde ilk etabın kısa sürede teslim edilmesi hedefleniyor.

- İslahiye'deki geçici barınma alanı 13 bin 500 kişilik

İslahiye'de ise 2 bin 264 birimin yer aldığı 2 ayrı geçici barınma alanında 13 bin 500 depremzede yaşayacak.

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun ve spor alanları, anaokulu, okul, cami, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.





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