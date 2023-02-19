İslahiye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor

Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

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