Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasar gören binalar yıkılıyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerinin tespit ettiği ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Serintepe Mahallesi'nde 37 yapının yıkımı yapılıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Serintepe Mahalle Muhtarı Fikret Yılmaz, depremlerle büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Depremin etkisiyle mahalledeki birçok evde hasar oluştuğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun mahallemizde herhangi bir can kaybı yaşanmadı fakat birçok mahalle sakinimizin evinde büyük hasar oluştu. Yapılan tespitler sonucunda acil yıkılması gereken 17 ev ve ağır hasarlı olan 20 evimiz bulunuyor. Şu an itibarıyla da Şehitkamil Belediyemiz tarafından acil yıkılması gereken evlerin yıkım çalışmaları başlatıldı."

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