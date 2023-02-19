Depremzede çölyak hastalarına 10 bin glütensiz ekmek dağıtıldı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te çölyak hastası depremzedelere 10 bin glütensiz ekmek dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" nedeniyle hasarın oluştuğu kentte depremzede çölyak hastalarına da destek sağlandı.

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde, glutensiz ekmek üretimi sürdürülüyor.

Bu kapsamda çevre iller ve ilçelerde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtılan kafede, şimdiye kadar çölyak hastası depremzedelere 10 bin glütensiz ekmek dağıtımı yapıldı.

Ekmek üretimi yapan şeflerden Semih Pamuk, ekmeğin yanı sıra depremzedelerin barınma ihtiyacına da cevap verdiklerini belirterek, "Kafemizde şu an 65 depremzedemiz konaklıyor. Konaklayan vatandaşların yemesinden içmesine birçok ihtiyacı Belediyemiz tarafından gideriliyor." ifadelerini kullandı.

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