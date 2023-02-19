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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te depremden zarar gören camiden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

AA

Gaziantep'te depremden zarar gören camiden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te hasar gören bir camiden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı ile çalıntı malzemeyi satın alan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyol Mahallesi’nde depremden hasar gören bir camide meydana gelen hırsızlıkla ilgili Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan K.F. ve A.C. gözaltına alındı.

Zanlıların çaldıkları malzemeleri sattığı tespit edilen 2 kişi de yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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