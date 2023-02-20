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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te kurulan geçici barınma alanlarında depremzedeler konaklamaya başladı

AA

Gaziantep'te kurulan geçici barınma alanlarında depremzedeler konaklamaya başladı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oluşturulan geçici barınma alanları depremzedelere teslim ediliyor.

İlçede TOKİ tarafından yapılan konteynerler kurulum aşamasının ardından kapılarını depremzedelere açıyor.

Bölgede ilk etapta 100 konteynerin kurulum aşaması tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının yapımı için çalışma yürütülüyor.

Konteynere yerleşen 75 yaşındaki afetzede Ökkeş Ölçücü, AA muhabirine, depremde beş katlı binasının yıkıldığını söyledi.

İki oğlu ile gelinlerinin vefat ettiğini anlatan Ölçülü, yaşamlarının bir bölümünü konteynerde geçireceklerini belirtti.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Ölçülü, "Ben önce Allah'a sonra Cumhurbaşkanıma güveniyorum. Allah ondan razı olsun, Allah onu başımızdan almasın, ömrünü uzun eylesin." diye konuştu.

- "Depremi cehennem gibi yaşadık"

Depremzede Emine Demirdelen (38) ise psikolojilerinin çöktüğüne dikkati çekerek, "Yıkıntılar, ölüler, can kaybı. Artık acılarımızı unuttuk, normal hayatımız için mücadele vermeye başladık. Bundan sonra çocuklarımızı düşünüyoruz. Depremde yakınlarımızı, komşularımızı kaybettik. Depremi cehennem gibi yaşadık. Depremde çok kaybımız oldu. Nerede yaşayacağımızı bilemiyoruz ama Nurdağı'nı da bırakıp gitmek istemiyoruz. Devletimize, milletimize ve bütün yetkililere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

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