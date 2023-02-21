Acılarını unutup depremzedeler için inşaat işçisi oldular

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - ÖZGÜN TİRAN/MESUT KARADUMAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bazı afetzedeler, acılarını bir kenara bırakıp geçici barınma alanlarının kurulmasına katkı veriyor.

Depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü aracılığıyla yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının yapımı için çalışma yürütülüyor.

Bu çalışmalara depremde yakınlarını kaybeden, ev ve iş yerleri yıkılan bazı afetzedeler de destek veriyor.

Bazı afetzedeler ustalara tuğla ve benzeri malzemeleri taşırken, bazıları ise duvar örerek depremzedelerin konaklayacağı alanlara kavuşması için katkı sağlıyor.

Nurdağı'nda depremde yakınlarını kaybeden 62 yaşındaki Mehmet Akşam, AA muhabirine, afetzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 10 gündür çadırda kaldığını belirten Akşam, depremzedeler için yapılan yaşam alanlarında gönüllü olarak çalışmaya geldiğini kaydetti.

Akşam, 25 yıldır inşaat ustası olduğunu vurgulayarak, "Deprem çok kötü. Çarşıda bütün binalar yıkılmış, gittim hemen 2 kişinin canını kurtardım. Çok kötü durumdayız. Çok kötü bir felaket yaşadık. Yani lafla anlatılacak bir şey değil, gören bilir." diye konuştu.

Bir kişiye yardım etmenin insana ayrı bir mutluluk verdiğini ifade eden Akşam, "Bu insanlara yardım etmek insanın içinden gelen bir şey. Her taraftan buraya yardım yağdı. Allah herkesten, devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.

İslahiye'de yaşayan İsmail Kısacık (58), depremzedeler için hazırlanan yaşam alanlarını devlet millet el birliğiyle inşa ettiklerini dile getirdi.

Gece gündüz demeden çalışacaklarını anlatan Kısacık, "Milletimizi dışarıda bırakmamak için burada çalışıyoruz, burayı kuracağız, milletimiz bir an önce sıcak yuvaya dönsün. Ayakta kalanlar birbirlerine yardım ediyor. Biz işimizi gücümüzü, çoluk çocuğumuzu bıraktık milletimiz çadırdan kurtulsun diye." ifadelerini kullandı.

- Baba oğul depremzedeler için çalışıyor

Depremzede Bülent Korkmaz (52) ise oğluyla konteyner kentte gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi.

Zor bir süreç geçirdiklerine değinen Korkmaz, deprem bölgesine yardım gönderenlere teşekkür etti.

Evde boş oturmak yerine yaşam alanlarının kurulması için yardım ettiklerini aktaran Korkmaz, "Nereye gidelim zaten boşuz. Depremi Allah kimsenin başına vermesin. Böyle bir felaket olmaz. Benim 2 dairem vardı, birisi yıkıldı, diğeri çatlak." diye konuştu.



Oğlu Şehmuz Korkmaz da kısa sürede toparlanmayı umduklarını, birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu süreci atlatacaklarına inandığını belirterek, "Bizim hayallerimiz vardı hepsi gitti, bazı insanlara yardım edelim dedik. Yapacak bir şey yok." dedi.

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