Nurdağı'nda depremden zarar gören iş yerinden hırsızlık yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar gören bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 6 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde depremden hasar gören iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

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