Gaziantep'te depremzedeler geçici barınma alanlarında kalmaya başladı

Hatay depreminde son durum! Binalar yıkıldı, ölü ve yaralılar var!

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZIANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oluşturulan geçici barınma alanlarına depremzedeler yerleştiriliyor.

İlçede Kalyon Holding tarafından 50 dönüm alana 417 konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturuldu.

Alanda, çocuk oyun parkları, kuaför, berber, ücretsiz market ve psikolojik eğitimlerin verileceği bölümler de bulunuyor.

Konteynere yerleşen 80 yaşındaki Mustafa Güner, AA muhabirine, depremde evinin yıkıldığını, hayatı boyunca böyle bir deprem yaşamadığını söyledi.

Kendilerine yardım ulaştıran devlet yetkililerine teşekkür eden Güner, devletin tüm kademesinin kendileri için canla başla çalıştığını kaydetti.

Güner, kendilerine yaşam alanı oluşturulduğu için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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