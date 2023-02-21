İslahiye'de geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaatına başlanan geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği ilçede, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü aracılığıyla barınma alanlarının yapımı için çalışma yürütülüyor.

Emlak Konut Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, gazetecilere, ilçede iki bölgede depremzedeler için geçici yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi.

Yaşam alanlarının çelik taşıyıcılarla inşa edildiğini anlatan Çiftçi, konutların 25 metrekareden oluştuğunu ifade etti.

Hazırlanan konutların içerisinde bir ailenin ihtiyacı olan her şeyin düşünülerek yapıldığını dile getiren Çiftçi, "Bu alanı şubat ayı sonuna kadar bitirip depremzedelerimize vermeyi planlıyoruz. İlçede 1576 altyapısı hazır alan oluşturuyoruz. Bu alanların 540'ını, Emlak Konut olarak anahtar teslim şeklinde hazırlayıp depremzedelerimize vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.



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