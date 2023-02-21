Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Şahinbey mobil aşevinde gönüllü çalışıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesinde aşçılık eğitimi alan Semih Yayla ve Kaan Berkant Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şahinbey Belediyesinin mobil aşevinde afetzedeler için yemek hazırlıyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaelili Yayla ve Bartınlı Yılmaz, belediyenin mobil aşevinde yemek hazırlayarak depremzedelere destek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Semih Yayla, yaşanan depremin ardından depremzedelerin yanında olmak için memleketi Kocaeli'nden Gaziantep'e geldiğini belirtti.

Yayla, "Ülkemiz çok üzücü bir deprem olayı yaşadı. Bu büyük afette herkesin bir işin ucundan tutması gerekiyordu. Biz de hocamızın vesilesi ile Gaziantep'e dönüp, Şahinbey Belediyesinin mobil aşevinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan Berkant Yılmaz da deprem bölgesinde enkaz altında kalan arkadaşlarının olduğunu ve Gaziantep'e geri döndüklerini belirterek, "Hocalarımızla konuşup geri dönmek istediğimizi ilettik. Sağ olsun Şahinbey Belediyesi bizlere kapılarını açtı. Bizler de mobil aşevinde depremzedelere hizmet ediyoruz. Aşevleri ile Şahinbey bölgesindeki vatandaşların yemeklere ulaşımı konusunda sıkıntı çektiğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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