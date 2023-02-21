Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından özellikle çocuk ve yetişkinlerde travma sonrası stres bozukluğu ve ruhsal rahatsızlık belirtileri görülebiliyor.

Psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyologların yer aldığı 30 kişilik Psikososyal Destek Grubu, toplu yaşam alanları, sosyal tesisler, çadır kentler ve taziye evleri başta olmak üzere il genelinde tüm sahada görev alıyor.

Psikiyatri uzmanları tarafından yüz yüze ve çevrim içi görüşmeler sağlanarak uyku problemi gibi aşırı travmatik bulgular gösteren vatandaşlara ilaç reçetelendirmeleri yapılıyor.

Psikososyal destek ekiplerinin çadır incelemelerinde, temel yaşamsal ihtiyaçları eksik olan vatandaşların bilgileri alınıp gerekli kurum ve kuruluşlara iletilerek eksikliklerin hızlıca giderilmesi sağlanıyor.

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