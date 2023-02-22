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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklar için görev başında

AA

Gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklar için görev başında

GAZİANTEP (AA) - ÖZGÜN TİRAN - MESUT KARADUMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çocukların okul hayatından uzak kalmaması için oluşturulan konteyner sınıflarda yaklaşık 400 gönüllü öğretmen görev yapıyor.

Depremlerden en çok etkilenen yerleşim yeri arasında olan İslahiye'de depremzedeler için Kalyon Holding tarafından geçici yaşam alanı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca da depremzede çocuklar için konteyner sınıflar hazırlandı. Öğretmenler, bu sınıflarda depremzede çocuklara eğitim vermek için gönüllü oldu.

Bölgeye gelen öğretmenler okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine psikososyal eğitimleri başta olmak üzere, resim ve boyama gibi etkinlikler düzenliyor. Hazırlanan sınıflardaki faaliyetlere yaklaşık 120 çocuk katılıyor.

Fizik öğretmeni Kamuran Aldemir, AA muhabirine, gönüllü olarak Batman'dan Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Öğrencilere sosyal ve psikolojik destek verdiklerini anlatan Aldemir, öğrencilerin okullarından uzak kalmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Eğitimleri konteyner sınıflarda sürdürdüklerini belirten Aldemir, "Biz daha çok akademik destekten ziyade çocuklara okul varlığını, okul ortamını yaşatmaya çalışıyoruz. Bölgemiz büyük bir felaket yaşadı. Çocuklar büyük bir buhran yaşadılar, çocuk yaşta oldukları için belki bazı şeylerin farkında değiller. Bazı acıları bazı duyguları yaşamasınlar diye onları rehabilite etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Aldemir, çocuklara öncelikle afet eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Batman Kösetarla Ortaokulu Müdürü Emin Kaya ise çocukların yaşadıkları acıları bir nebze azaltabilmek için çalıştıklarını belirterek, İslahiye'de depremzede çocukların yaşam alanlarında eğitim öğretime dahil olduklarını söyledi.

Çocukların gözlerindeki yaşama sevinçlerini sınıflara girdiklerinde bir kez daha gördüklerini anlatan Kaya, "Yeniden hayata tutunmanın çok değerli olduğunu görebiliyoruz. İnşallah güzel bir gelecek, mutlu bir gelecek onları kucaklayacaktır. Onlarla birlikte olduğumuz için şanslı hissediyoruz kendimizi." dedi.

Depremzede çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için mücadele verdiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Ben öncelikle bir babayım, sonra eğitimciyim çocuklarımızın geleceğini düşünerek, 'bir baba ne hissedebilir, ailesinden uzak kalmış, evi yıkılmış, çeşitli travmalar yaşamış, çocuklarımız ne gibi acılar hissedebilir, neler yaşayabilir' bunu kendi çocuğumun empatisinden yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. Belki çok az bir şey yapıyoruz karınca kararınca güçlü bir etkinliğimiz yoktur ama burada olduğumuzu bilmeleri de sevinç kaynağıdır."

Gönüllü öğretmen Kemal Belge de depremzede çocukları rehabilite etmek amacıyla deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.

- Öğrenciler sınıflarda mutlu

Öğrencilerden Sultan Daşdemir ise konteynerde olsa da yeniden okula gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini belirten Daşdemir, eğitimini tamamladıktan sonra asker olmak istediğini dile getirdi.

Yağmur Gören de eğitim öğretimden geri kalmadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Arda Öztürk ise bu imkanı kendilerine sunan yetkililere teşekkür etti.

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