Çadır kentte kalan çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyor

GAZİANTEP (AA) - HALİL FİDAN/CEBRAİL CAYMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kadın jandarma ve öğretmenler, afeti yaşayan çocukları oyun ve etkinliklerle motive ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Nurdağı ilçesinde de yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Depremzedelerin yaşadığı geçici barınma alanları içinde kurulan çadırlarda, bir grup gönüllü kadın öğretmen, eğitici oyunlar ve renkli aktivitelerle çocukları deprem atmosferinden uzak tutmaya gayret ediyor.

Kadın jandarmaların da destek verdiği etkinliklerde minikler, eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinliklerin ardından gönüllüler, çocuklara hediyeler veriyor.

- "Deprem psikolojisini hafifletmeye çalışıyoruz"

Okul öncesi öğretmeni Güldemet Küçükbey, AA muhabirine, Gaziantep'ten geldiğini ve kendisinin de depremzede olduğunu ifade etti.

Gönüllü olarak burada bulunduğunu aktaran Küçükbey, şunları kaydetti:

"Yaşanan depremden dolayı etkilenen çok çocuk var. Burada çocuklara verdiğimiz oyunlar, etkinliklerle, normal hayatın devam ettiğini göstermek adına bir çalışma yapıyoruz. Rehberlik öğretmeni arkadaşlarımızla onları yarım saatlik zamanlarla içeriye alıp sohbetler ediyoruz. Çeşitli oyunlar oynatıp hayatın hala devam ettiğini göstermeye çalışıyoruz. Deprem psikolojisini bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Depremin ikinci gününden beri biz buradayız. Kalabalık bir grubuz, dokuz çadırımız var bizim. Her çadırda 4 öğretmenimiz var. Bu şekilde her gün farklı ve eğlenceli aktiviteler yapmaya gayret ediyoruz."

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli kadın jandarmalar ise ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, bu anlamda afetten en çok etkilenen minikler için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

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