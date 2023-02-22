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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğdeli iki arkadaş yardıma koştukları Gaziantep'te 7 kişiyi enkazdan kurtardı

AA

Niğdeli iki arkadaş yardıma koştukları Gaziantep'te 7 kişiyi enkazdan kurtardı

GAZİANTEP (AA) - ÖZGÜN TİRAN - MESUT KARADUMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde'den Gaziantep'e gelen ve 7 kişiyi enkazdan çıkaran iki arkadaş, afetzedelere yardımlarını sürdürüyor.

Niğde'de yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Uçar ve 25 yaşındaki Samet Boğazoğlu, depremlerin yaşandığı gün 30 gönüllü ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi.

İlçede yaklaşık 5 gün arama kurtarma çalışmalarına katılan iki arkadaş, şimdi de İHH tarafından Aslanlı Mahallesi'nde kurulan çadır kentte hazırlanan yemekleri depremzedelere dağıtıyor.

Gönüllüler, zaman zaman çikolata ve yiyecek dağıttıkları çocuklarla da ilgileniyor.

- "Enkazdan bir çocuk çıkarttım, 3 saat ağladım"

Samet Boğazoğlu AA muhabirine, depremlerin olduğu gün Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldiklerini söyledi.

Burada enkazda kalan vatandaşları çıkartmak için 7-8 gün uğraştıklarını belirten Boğazoğlu, "Buraya geldiğimizde 30 kişiydik. Bazı arkadaşlarımız bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Arkadaşım Hüseyin'e 'biz kalalım' dedim. Enkazda uykusuz çalıştık." diye konuştu.

Çok zor bir süreç geçirdiklerini ifade eden Boğazoğlu, şöyle devam etti:

"Enkazdan 7 kişiyi canlı olarak çıkarttık. En son enkaz altından bir kız çocuğunu aldım, 5-6 yaşlarındaydı, hala gözümün önünden gitmiyor. Biz burada elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada ne iş varsa bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Enkazdan bir çocuk çıkarttım, ondan sonra 3 saat ağladım."

- Otobüste uyuyakaldılar, gözlerini Osmaniye'de açtılar

Hüseyin Uçar de enkazdan 7 kişiyi canlı çıkarttıklarını, 3 gün uykusuz çalıştıktan sonra dinlenmek için girdikleri bir otobüste uyuyakaldıklarını, uyandıklarında kendilerini Osmaniye'de bulduklarını kaydetti.

Hemen otobüsten inerek başka bir araç ile Nurdağı'na geri döndüklerini anlatan Uçar, "İnsanlarımız evlerine veya konteynerlere geçene kadar biz buradayız. Enkazda elimizle, tırnağımız çalışma yaptık. Canlı birisini çıkarınca seslendiğimizde enkazda birisi bize ses verince kendimi kaybettim, çok duygulandım. O insanları da sağ çıkarttık. Enkazdan 7 kişi canlı çıkarttık." dedi.

Uçar, arama kurtarma çalışmalarının ardından bölgeden ayrılmadıklarını, Niğde İHH'nın kurduğu aşevinde yemek yapımına yardımcı olduklarını, depremzedelere ihtiyaç malzemesi ulaştırılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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