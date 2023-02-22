İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Taha, Gaziantep'teki deprem bölgesini inceledi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Nurdağı Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Taha, daha sonra konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beraberindeki heyetle İslahiye Koordinasyon Merkezine geçen Taha burada da depreme ilişkin bilgi aldı.

Taha ile beraberindeki heyet daha sonra kentten ayrıldı.

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