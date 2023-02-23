Nurdağı'nda geçici barınma alanlarının inşa çalışmaları sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, geçici barınma alanlarının inşaatında çalışmalar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı ilçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü aracılığıyla yığma, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanları yapılıyor.

İlçede 2 ayrı bölümde toplam 305 bin metrekarelik alanda, sosyal tesis ile kütüphanelerin de yer alacağı, 3 bin 208 birimden oluşacak, 19 bin kişinin kalabileceği geçici barınma alanlarında inşaat çalışmaları sürüyor.

İlçede konteyner kent kurulurken, yığma evlerin de duvarları yükseliyor.

Nurdağı'nda kurulumu tamamlanan konteynerlere, depremzedeler yerleştirilmeye başlanmıştı.

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