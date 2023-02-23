Kızından geriye sadece cep telefonundaki fotoğrafları kaldı

GAZİANTEP (AA) - ÖZGÜN TİRAN / MESUT KARADUMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Ela Akbulut'tan geriye sadece fotoğraf kareleri kaldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Nurdağı ilçesinde de yıkıma neden oldu.

Kuru Dere Mahallesi'nde yaşayan Akbulut ailesinin evi de depremler nedeniyle yıkıldı. Enkazdan baba Mustafa Akbulut (55), anne Emine (52) ve 16 yaşındaki kızları Sena Akbulut, 8 saat sonra akrabaları ve yeğenleri tarafından çıkarıldı.

Ailenin en küçük kızı 15 yaşındaki Ela ise depremde hayatını kaybetti. Baba Akbulut, kızından geriye cep telefonunda kalan fotoğraflara bakarak özlemini gidermeye çalışıyor.

- "Hayali, çiftlik açmaktı"

Baba Akbulut, AA muhabirine, kız meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi kızını depremde kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.

Her baba gibi kızını dünyalar kadar sevdiğini belirten Akbulut, kızını enkazdan kurtaramadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Zaman zaman duygulanan Akbulut, "Hayali çoktu. Hayvanlarım, koyunlarım var, kimine 'papatyam' der, hepsine bir laf derdi. 'Vermem sana bunları baba.' derdi, 'Onları büyütürüm çiftlik açarım.' diyordu, ama gitti. Ne yapayım Allah mekanını cennet etsin, hayali, çiftlik açmaktı." diye konuştu.

Kızı ile depremin olduğu gece çay içerek sohbet ettiklerini belirten Akbulut, şöyle devam etti:

"Çay yapmıştı kendisi de büyük bir bardak almıştı, 'Kızım o kadar büyük bardağı ne yapacaksın, çayı da koca çaydanlıkla demlemişsin, ufağı ile demleseydin ya?' dedim. 'Bu çayı demledim, içeceksiniz, bitireceksiniz.' dedi. 'Bu kadar çay içilir mi?' dedim. Sonra 'Ben yatıyorum.' dedim. Bana dedi ki 'Git git hemen çekiliyorsun yatağına.', 'Ne yapayım, yatmayım da nereye gideyim?' dedim. O zaman görüştüm."

Enkazın altında 8 saat kaldığını anlatan Akbulut, kendilerini enkazdan yeğenleri ile komşularının çıkardığını kaydetti.

Enkazda kaldığı zaman bir yeri göremediğini sadece "Kızlarımı kurtarın." diye bağırdığını belirten Akbulut, şunları söyledi:

"Depremden 5 dakika önce uyanmıştım. Lavaboya gittim geldim, bir salladı. Kalkıyordum hanım 'Kalkma, olduğun yerde kal, bildiğin duaları oku.' dedi. Duaları okumaya başladım, ikinci sallantı geldi. İkinci sallantı gelince hızlandı, önce yatak dolabı, sonrasında evin tavanı üstümüze çöktü. Dedim ki 'Hanım demirler kopmuş, tavan üstümüze inmiş.' Yeğenim dışarıdan 'dayı' diye bağırıyor, içeriden sesimi duyuramıyorum. Biri 'amca' diye bağırıyor, diğeri 'dayı' diye bağırıyor ama ben sesimi duyuramıyorum. Daha sonra sesimi duyurabildim, dedim ki 'Biz iyiyiz Ela ile Sena'ya bakın.' Sonra 'Sena iyi, ayağının üstüne taş düşmüş, dolap düşmüş kaldıramıyoruz. Ela'yı bulamıyoruz nerede olduğunu bilemiyoruz.' dediler."

Akbulut, enkazdan çıkarıldıktan yaklaşık 4 saat sonra kızı Ela'nın hayatını kaybettiğini öğrendiğini sözlerine ekledi.

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