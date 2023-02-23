Gaziantep Ticaret Odası, deprem bölgesindeki işletmelere destek olacak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) kurulan "Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi", depremden etkilenen çevre illerdeki işletmelerin yeniden ayağa kalmasına destek olacak.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ticari işletmeler için GTO tarafından "Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi" kuruldu.

KOBİ'lerin ve bölge halkının ekonomik ve sosyal refahının yeniden sağlanması amacıyla kurulan merkezle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilen destek faaliyetleri, başta Kahramanmaraş, Adıyaman ticaret odalarına kayıtlı işletmeler olmak üzere depremden etkilenen bölgelere yönlendirilecek.

GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren AFAD'ın koordinasyon merkezinde toplandıklarını ifade ederek, "Ticaret, borsa, sanayi odaları başkanları şehrin mülki erkanıyla birlikte neler yapabilirize baktık. Gaziantep merkez, ilçelere göre biraz şanslıydı, Gaziantep'teki ortak akıl, tek vücut olabilme kabiliyeti dolayısıyla çok seri aksiyon aldık. Bununla birlikte diğer illere de ilk günün ardından yardımların yönlendirilmesi noktasında elimizde olan malı, oranın ihtiyacıdır diyerek yönlendirmelerde bulunduk." diye konuştu.

- "İşletmelerin tekrardan ayağa kalkabilmesi için"

Depremin etkilediği işletmelerin tekrardan ayağa kalkabilmesi için bu merkezi kurduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bölgenin en büyük ticari çatı örgütü Gaziantep Ticaret Odası. Depremin şehir merkezini daha az vurması nedeniyle bu işin görevi, sorumluluğu bize düştü çünkü bölgesel yapılanma merkeziyle Adıyaman'daki, Kahramanmaraş'taki yerle bir olan işletmelerin kalkınmasına katkı sağlamak görev haline geldi. Biz buradan kendimize görev edinmek suretiyle uluslararası aktörlerle toplantı düzenledik. Umut ediyoruz ki kısa sürede depremin açtığı yaralar sarılır, bölge eski ticari günlerine dönmesini sağlayacağımız işletmelerin bir an önce ayağa kalkmasına vesile oluruz."





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