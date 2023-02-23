Gaziantep'te depremzedelere telef olan hayvanlarının yerine 9 bin hayvan verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hayvanları telef olan depremzedelere, 8 bin 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş hayvan verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle telef olan hayvanların yerine canlı hayvan vermeye devam ettiklerini kaydetti.
Farklı illerden kentte gelen 9 bin hayvanın depremzedelere ulaştırıldığını belirten Karayılan, "Allah'ın izniyle yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hayvanları telef olan yetiştiricilerimize telef olan hayvanlarının tamamı kadarını veriyoruz. Rabb'im herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.