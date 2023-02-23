İİT Genel Sekreteri Taha'dan depremin etkilerine karşı Türkiye ile yakın işbirliği çağrısı:

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - MUHAMMED MİSTO - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Türkiye'nin benzerine az rastlanır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirterek İİT üyesi ülkelere yakın işbirliği çağrısı yaptı.

İİT Genel Sekreteri Taha, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA muhabirine konuşan Taha, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Türkiye'de bu büyüklükte bir deprem olduğunu öğrendiğimizde hemen harekete geçtik." dedi.

Konuyla ilgili üye ülkelerle ivedilikle temas kurduklarını belirten Taha, İİT olarak Türkiye'nin "asrın felaketi" olarak anılan depremin etkilerini atlatması ve Türk halkına destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda başta Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt olmak üzere İİT üyesi ülkelerin tek tek yardıma koştuğunu hatırlatan Taha, Teşkilatta yardımları koordine etmek için özel birimler bulunduğunu aktardı.

İİT Genel Sekreteri Taha, benzerine az rastlanan ve büyük yıkıma yol açan depremlerin yaralarını sarmak için büyük bir dayanışma gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye'nin yaşadığı büyük acının farkındayız"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Taha, İİT üyesi ülkeleri depremin etkilerinin üstesinden gelmek için Türkiye ile yakın işbirliğine çağırdı.

Beraberindeki heyetle İİT'ye üye 57 ülke adına Türkiye'ye geldiklerine işaret eden Taha, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tanık olduğu yüzyılın depreminin, yaşadığı büyük acının ve zor durumun farkındayız. Bu bilinçle İİT'ye üye ülkelerdeki şirketlerin sizinle (Türkiye) işbirliği yapması gerektiğine inanıyoruz. Teşkilatımız tüm üyelerini Türkiye'yi desteklemeye çağırdı."





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