İslahiye'deki geçici barınma alanı havadan görüntülendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oluşturulan geçici barınma alanında 3 bin kişi kalıyor.



Kalyon Holding'in ilçede yapımını tamamladığı konteyner kent, 52 bin metrekare alanda inşa edildi.



Geçici barınma alanında anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofisler ve bin ekmek üretme kapasiteli fırın bulunuyor.

Alanın elektrik ihtiyacı, güneş panellerinden karşılanıyor.

Depremzedelerden Ali Güzey, AA muhabirine, bu imkanı kendilerine sunanlara teşekkür etti.

Konteyner kentte tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Güzey, depremin ardından devletin yanlarında olduğunu, herkesin elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.