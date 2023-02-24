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Depremde tek bacağını kaybeden köpeğe protez takıldı

AA

Depremde tek bacağını kaybeden köpeğe protez takıldı

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş'ta depremde ön bacağını kaybeden ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alınan köpeğe protez takıldı.

Kahramanmaraş'ta depremin ikinci günü enkazdan çıkarılan köpeğin sol ön bacağının yaralandığını fark eden ekipler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile iletişime geçti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen köpek tedavi altına alındı. Köpeğin bacağı ezildiği için kesildi.

Bacağına protez takılan köpeğe, barınak personelince "Umut" adı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Berna Sarıçiçek, AA muhabirine, köpeğin enkazdan yaralı çıkarıldığını söyledi.

AFAD ekipleri tarafından kendilerine haber verildiğini belirten Sarıçiçek, "Bizim ekiplerimiz de gidip alıp barınağa getirdi. Köpek geldiğinde korkuyordu. Büyükşehir Belediyesinde görevli hekim arkadaşlarımız enkazda ezilen ön sol ayağını ampute ettikten sonra protez yapılmasına karar verildi. Şu an henüz tam yürüyemiyor ama her gün alışması için çalıştırıyoruz." dedi.

- "Özel ilgi gösteriyoruz"

Sarıçiçek, köpeğin tüm personelce sahiplenildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Umut bizim motivasyon kaynağımız oldu. Bir can kurtarmak insanı mutlu ediyor. Kurtulan her can bizim için çok değerli. Hepimiz, yaralı olduğu için daha özel ilgi gösteriyoruz. Son 1-2 gündür psikolojik olarak daha iyi. Biraz korkularını atmış gibi. İnşallah daha iyi olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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