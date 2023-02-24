Yakınlarını kaybeden depremzedeler ortak acı yaşıyor

GAZİANTEP (AA) - ÖZGÜN TİRAN - MESUT KARADUMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evleri yıkılan ve birçok yakınını kaybeden depremzedeler yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler İslahiye'de de yıkıma neden oldu.

Kızı ile 18 yakınını kaybeden 78 yaşındaki Ali Güzey ve 6 yeğeninin enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 65 yaşındaki Mehmet Türk, acıyı yaşayan depremzedeler arasında bulunuyor.

Güzey, AA muhabirine, depremde 4 katlı binalarının yıkıldığını söyledi.

Kızı ile 18 yakınının depremlerde hayatını kaybettiğini dile getiren Güzey, acılarının çok büyük olduğunu vurguladı.

Bu acının asla unutulamayacağını belirten Güzey, "Kepçeciye biri demiş 'ses geliyor', kepçeci enkazı biraz kaldırdığında kızımın kolu gözüktü. Çıkardılar, sonra mezarlıkta toprağa verdik. Kardeşim de bir hafta sonra enkazdan hayatını kaybetmiş olarak çıkarıldı. 18 yakınım hayatını kaybetti. Ben 78 yaşındayım, böyle bir deprem görmedim, böyle bir acı yaşamadım." diye konuştu.

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Mehmet Türk ise yıkılan evinin enkazından yaklaşık 1 saat sonra çıkabildiğini belirtti.

Depremler olduğunda oğlu ile birbirlerine sarılarak dua ettiklerini dile getiren Türk, "Ev komple iki kat aşağı gitti." dedi.

Altı yeğeninin yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybettiklerini ifade eden Türk, "Çok acı bir gün yaşadık. Bu acılar hiç bir zaman unutulmayacak kadar büyük. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." diye konuştu.





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