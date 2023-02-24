Nurdağı'nda depremzedelerin yaraları tam donanımlı konteyner kentte sarılıyor

GAZİANTEP (AA) - HALİL FİDAN - CEBRAİL CAYMAZ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tam donanımlı konteyner kentte depremzedelere birçok olanak sağlanıyor.

Depremler nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı ilçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü aracılığıyla yığma, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanları yapılıyor.

İlçede 2 ayrı bölümde 305 bin metrekarelik alanda, sosyal tesis ile kütüphanelerin de yer aldığı, 3 bin 208 birimden oluşan, 19 bin kişinin kalabileceği geçici barınma alanlarında inşaat çalışmaları sürüyor.

İlçede inşaatına başlanan tuğla evlerin de kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

- Her türlü olanak mevcut

Kurulumu tamamlanan ve depremzedeleri ağırlaya başlayan konteyner kent, marketten kuaföre, sosyal alanlardan okullara, el sanatları merkezinden kültür-sanat aktivitelerine kadar birçok imkan depremzedelere sunuyor.

Tekyürek Meydanı'ndaki sosyal marketten depremzedeler, ücretsiz erzak temin ederken, hijyen sıkıntısının çözüme kavuşturulması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ilçedeki yüzme havuzu, banyo ve çamaşırhanelere dönüştürüldü.

Çocukların eğitim hayatından uzak kalmaması için çadır sınıflar kuran ekipler, oyun parkları, spor alanları oluşturup aynı zamanda gezici kütüphane ve kreş ihtiyacına da hızlıca cevap verdi.

- Konteyner kent sakinleri memnun

Afetzede Ayşe Aydın, AA muhabirine, depremde düşünemeyeceği kadar acılara tanıklık ettiğini belirterek, o günü tarif edemeyeceğini söyledi.

Evlerinin depremle birlikte yıkıldığını ve birçok yakınını kaybettiğini aktaran Aydın, "Oğlumun enkazın altında kaldığını zannettim, baktım oğlum arabanın içinden çıktı. Gelini sordum, çocuğu sordum. Ondan sonra onun sesini duydum. Daha hayatımda öyle bir mutluluk yaşamadım. Sarıldım, şükrettim hemen secdeye kapandım. Yani bazı insanlar aklını kaybetse bile normaldir. O ses o duygu, mahşer yeri sanki. Akşam beraber oturduğumuz yakınlarımızı kaybettik." dedi.

Aydın, depremin ardından bir süre çadırda kaldıklarını, pazartesi günü ise konteyner kente yerleştiklerini ifade etti.

Burada her türlü imkanın sunulduğunu dile getiren Ayşe Aydın, şunları kaydetti:

"Buraya gelince yani kral dairesi gibi gördüm. Girdik, yerleştik. Şimdi yeni yeni hüzünleri, acıları geçmişi hatırlıyorsun. Neyi, hangisini sıraya koyacağımı bilemiyorum. Aklıma hangisi gelirse onu söylüyorum ama acı tarifsiz. Evet böyle bir acı yok. Devletimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Kendisi (Recep Tayyip Erdoğan) geldi. Yani adam ancak bu kadar yapabilir, ne yapsın? Yani 11 il, ilçeler, köyler hariç aklıma bile gelmiyor. Çok zor yani. Ona da zordur bize nasıl zorsa. Biz yani çok lüks bir hayat yaşıyorduk, her şeyimiz rahattı. Ama böyle de felaket olacakmış. Kimseye yaşatmasın artık rabbim."





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