Depremzede kardeşler babalarının emaneti koyun sürüsüyle avunuyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GAZİANTEP (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/HALİL FİDAN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kırsal mahallede evlerinin enkazında anne ve babasını kaybeden 3 kardeş, babalarının borçla oluşturduğu koyun sürüsüyle avunuyor.

Depremler, ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede hasara neden oldu.

Uzun süre Gaziantep'teki bir fabrikada çalıştıktan sonra 2 yıl önce ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki köyü Elbistanhüyüğü Mahallesi'ne dönüp besicilik yapmaya başlayan İlhan Eroğlu da depreme eşi Emine ile çocukları Yiğit (15 ), Irmak (13) ve Ali (10) ile yakalandı.

Yıkılan evlerinin enkazında kalan aileden anne ve baba hayatını kaybederken çocuklar ise akrabaları ve komşuları tarafından yaklaşık 10 saat sonra kurtarıldı.

Küçük yaşta büyük felaketi yaşayan çocuklar, dedeleri Yaşar Eroğlu'nun (68) desteğiyle o anları unutmaya çalışıyor.

Üç kardeş, köye yerleşerek hayvancılık yapmaya başlayan babalarının emaneti koyun ve kuzuları besleyerek zaman geçiriyor.

- "Çok büyük bir felaket yaşadık"

Dede Yaşar Eroğlu, AA muhabirine, depremin şiddetiyle dışarı çıktığını ve köydeki evlerin yıkıldığını söyledi.

Çevredekilerin desteğiyle oğlunu, gelini ve torunlarını çıkardıklarını kaydeden Eroğlu, "Ölen oğlumun borçla aldığı hayvanları var. Depremde birkaçı telef oldu. Çocuklara da ben bakıyorum." dedi.

Mahallede çoğu evin depremde yıkıldığını anlatan Eroğlu, "Köydeki evler yıkıldı, ahırlar kullanılamaz hale geldi. Çok büyük bir felaket yaşadık. Allah devlet ve milletten razı olsun, yardımları çok oldu." ifadelerini kullandı.

Ali Eroğlu da depremde enkazın altından kardeşleriyle sağ çıkarıldıklarını belirtti.

Hayvanlarına bakarak zamanlarını geçirdiklerini ifade eden Eroğlu, "Oyun oynuyoruz. Hayvanlarımızı yemliyoruz, yaymaya götürüyoruz, kuzuları seviyoruz. Televizyon izlemeyi çok seviyorum ama televizyonumuz enkazda kaldı, en büyük isteğim televizyonumuzun olmasıydı." diye konuştu.

Irmak Eroğlu da deprem olduğu sırada babalarının kendilerini korumak istediğini söyledi.





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