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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremlerden etkilenen kentlerde cuma namazı kılındı

AA

Depremlerden etkilenen kentlerde cuma namazı kılındı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da cuma namazı kılındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kalyon Holding'in yapımını tamamladığı konteyner kentte İlçe Müftülüğünce depremzedelerin ibadetlerini yapabilmeleri için çadır hazırlandı.

Çadırda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Koordinatör Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, buradaki vaazında, Türk milletinin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Acıların birlik ve beraberlik içinde azalacağını belirten Eviş, şöyle konuştu:

"Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz, tek yürek olup acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Bu sıkıntı bulutları, dualarımız, kardeşliğimiz, beraberliğimizle gidecektir inşallah. Afetler karşısında imanımızdan güç almak kulluk görevimizdir."

Vaazın ardından cuma namazı kılındı. Bu sırada bazı depremzedeler gözyaşlarına hakim olamadı.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasındaki alanda oluşturulan çadır kentte konaklayan vatandaşlar, depremden etkilenmeyen Sümer Camisi'nde cuma namazını eda etti.

Vatandaşların bir kısmı namazlarını caminin içinde, yeni bir deprem korkusu yaşayan çok sayıda kişi ise cami önünde kıldı.

Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler ve Türkiye'nin birçok ilinden gelip deprem bölgesinde görev yapanlar için dua edildi.

- Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde yüzlerce kişi cuma namazı için saf tuttu.

Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da çadır kentte cuma namazı kılındı.

Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.

Kahta ilçesinde ise dört caminin kullanılamaz durumda olması nedeniyle cuma namazı ilçe stadında kılındı.

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