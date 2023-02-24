Şahinbey Belediyesi, "Bilim Tırı" ile depremzede çocuklara moral veriyor

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi bünyesindeki Bilim Tırı, Adıyaman'daki depremzede çocuklara moral için hizmet sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilim Tırı, depremzede çocuklara psikososyal destek hizmeti için Adıyaman'a gönderildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.
Çocukların, yarının geleceği olduğunu belirten Tahmazoğlu, "Çocukların bu travmadan kurtulmalarını ve normal hayata dönmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Buradaki çocuklarımıza psikososyal destek olmak için Bilim Tırı'mızı göndererek onlara destek oluyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımıza boyama seti ve kitabı da hediye ettik." ifadelerini kullandı.