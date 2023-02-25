Enkazdan 147 saat sonra kurtarılan 10 yaşındaki Eylül, beyaz güvercin uçurdu

GAZİANTEP (AA) - İRFAN AYDOĞDU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde misafirlikte bulunduğu binanın enkazından 147. saatte kurtarılan 10 yaşındaki Eylül Kılıç, ailesine kavuştuktan sonra gökyüzüne güvercin bıraktı.

Depreme annesinin yakınlarına ait Furkan Apartmanı'nda yakalanan ve ekiplerin mücadelesi sonrası 147 saat sonra enkazdan kurtarılarak tedavi altına alınan Eylül, taburcu edilmesinin ardından ailesine kavuştu.

Enkaz altında geçirdiği zamanı iki gün diye hatırlayan küçük kız, o gece yanında olmayan babasının elini bir an bile bırakmıyor. Bu arada hediye edilen beyaz güvercini sevdikten sonra gökyüzüne salıveren Eylül, kendisi için dua edenlere ve enkazın altından çıkaran kurtarma ekibine teşekkürlerini iletti.

Baba Hakan Kılıç, AA muhabirine, deprem gecesi kızının yakınlarının yanında kalmak istediğini söyledi.

Okulların kar tatili olması nedeniyle kızlarının misafirliğe gitmesine izin verdiklerini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Kar yağışından dolayı okullar bir gün tatil edilmişti, biz de kalmasına izin verdik. Bizim evimizde bir şey yoktu ama kızımın misafir olarak kaldığı bina depremde yıkıldı. O binanın yıkıldığını öğrendiğimde hemen enkaz alanına gittiğimde şok yaşadım. O günden kızıma kavuştuğum güne kadar Allah’a sığındım, dua ettik. Tabii bu süreçte Nizip'teki tüm insanlar gibi ülkemizin dört bir yanındaki insanlardan dua aldık, ekiplerimiz de çok gayret etti. Tabii ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim, Eylül yanımdaymış gibi bir his oluştu. Ben de o alanı hiç terk etmedim."

147 saatin sonunda enkaz alanından "Eylül'e ulaştık." sesini duyunca çok sevindiğini dile getiren baba Kılıç, "Enkazın başında 'Eylül'e ulaştık.' sözünü duyunca toprak üzerinde secde ederek gözyaşları içerisinde Allah'ıma şükrettim. Çok güzel ve anlatılmayacak bir duyguydu. O enkaz sanki benim üzerimden kalktı, Allah'a hamdediyorum. Kızıma yeniden kavuştum, durumu çok iyi, herhangi bir sağlık problemi yok. Allah'ım hiç kimseye böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

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