Diyanet ekipleri depremzedelerin yaralarını maddi ve manevi desteklerle sarmaya çalışıyor

GAZİANTEP (AA) - HALİL FİDAN / CEBRAİL CAYMAZ - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı, deprem bölgesinde sıcak yemek ve gıda hizmetlerinin yanı sıra "manevi danışmanlık ve rehberlik" sertifikalı personeliyle depremzedelere destek sunuyor.



Sivil toplum kuruluşları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yürüttükleri insani yardım ve barınma çalışmalarıyla afetzedelerin yaralarını sarıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı da sıcak yemek ve gıda hizmetlerinin yanı sıra "manevi danışmanlık ve rehberlik" sertifikalı personeliyle bölgede depremlerden etkilenenlere destekte bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, AA muhabirine, depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Diyanet personelinin, arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarıyla bölgede cenaze ve defin işlemlerinde görev aldıklarını, manevi yaralara merhem olmak için de çalıştıklarını ifade eden Karslı, bu anlamda emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihe bakıldığında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra belki de en ciddi felaketlerden birinin yaşadığına dikkati çeken Karslı, millete başsağlığı diledi.

Karslı, hem maddi hem de manevi anlamda alınacak çok ibretin bulunduğunu dile getirerek, herkesin buradan bir ders çıkarması gerektiğini vurguladı.

- "Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremin ilk gününden itibaren sahaya indiklerini aktaran Karslı, şunları kaydetti:

"Bütün devlet birimlerimiz aslında sahaya doğru koştu, Türkiye adeta buraya aktı ama hassaten ilk 2 hafta on binlerce cenaze buradan dini usullere göre kaldırıldı. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı 70 ilimizde müftülerin rehberliğinde ekiplerle buraya aktılar. Hamdolsun güzel organize olduk. Ondan sonra şu anda da manevi destek ve rehberlik hizmetlerimiz devam ediyor. Manevi destek ve rehberlik hizmetlerinde depremzedelerin acılarını paylaşıyoruz. Onları teskin etmeye çalışıyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Bu arada çocuklarımıza yönelik işte burada olduğu gibi 4-6 yaş bu başkanlığımızın bir faaliyet alanıdır. Burada hocalarımız çocuklarımızı teskin etmeye, eğlendirmeye çalışıyor. Büyük bir ilgi, büyük bir teveccüh vardır. Milletimiz, din görevlilerini, hocalarımızı yanında görmekten büyük bir mutluluk duyuyor çünkü hocalarımız bu milletin değerlerini temsil ediyor. Onların dua, Kur'an tilaveti talepleri oluyor. Onların bu anlamda manevi destek hizmetlerini karşılıyorlar."

Karslı, Türk milletinin ilk günden itibaren çok büyük bir merhamet örneği sergilediğine dikkati çekerek, bunun çok önemli bir husus olduğunu ifade etti.

- "1100 civarında yardım tırını depremzedelere ulaştırdık"

Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle faaliyetlerini yürüttüğünü anımsatan Karslı, şöyle devam etti:

"Biz burada sadece dinin anlatılması veya cenazelerin kaldırılması ki bu çok önemli, bunlarla meşgul olmadık. Aile hizmetlerimiz oldu, bunlar da son derece önemli. Bir rakam vermek gerekirse dün aldığım rakama göre müftülerimizin organize ettiği 1100 civarında yardım tırını depremzedelere ulaştırdık. Aynı zamanda 3 milyon kişiye gıda yardımında bulunduk. 3 milyon kişiye sıcak yemek desteğinde bulunduk. Yani bizim hizmetlerimiz hem dini anlamda hem de hayır anlam yoğun bir şekilde devam ediyor. Milletimizin bu merhamet hamlesinin devam etmesi lazım. Burada psikolojik sorunlar, travmalar bunlar çok önemli. Biz alana kendi personelimizi görevlendirirken uzman psikologlarla seminerleri alıyoruz. Hocalarımızı ondan sonra alana gönderiyoruz."



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