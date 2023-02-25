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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

AA

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

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