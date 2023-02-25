Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan bazı binalarla ilgili tutuklu sayısı 29'a yükseldi

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 29'a çıktı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binalara yönelik, kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Emine Erkenez, Ahmet Tekin, Ali Şahin, Halil Fatih Aksürmeli, İsa Atmaca, İsmet Yaltırık, Mehmet Ali Çakır, Muhammet Ali Akan, Muzaffer İymen, Oktay Nabioğlu, Seda Güner, Selahittin Şeyhismailoğlu, Seyfettin Kılıç, Seyfullah Orhan, Tuncay Kenvancıoğlu, Vedat Aşiroğlu, Veysi Tekin, Ersin Özay, Turan Şimşek, Nevzat Bol, Volkan Reşit Özcan, Hüseyin Erdoğan, Şahin Bozkurt, Şükrü Kan, Mehmet Fatih Sayar, Cafer Okuducu, Hamza Akar, Yunus Kaya ve Ökkeş Kavak tutuklandı.





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