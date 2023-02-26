Enkazdan kurtarılan "can dostlar" sıcak yuva arıyor

GAZİANTEP (AA) - CEBRAİL CAYMAZ /HALİL FİDAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkazdan kurtarılarak Gaziantep'te çadırdan yapılan Hayvan Tedavi ve Kurtarma Merkezine getirilen kedi ve köpekler, yeni sahiplerini bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurdağı ilçesinde oluşturulan sahra hayvan hastanesine, kentin yanı sıra çevre illerde enkazdan çıkarılan hayvanlar getiriliyor.

Burada ekipler tarafından özenle tedavi edilen hayvanlara, rehabilitasyon sürecinin ardından yeni yuva aranıyor.

- "Tüm canlar bizim için önemli"

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, tüm canların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Özsöyler, depremin ardından merkezde 63 kişiden oluşan ekiple hayvanlara bakım ve tedavi hizmeti verdiklerini belirtti.

Gaziantep dışında çevre illerden de can dostların tedavisine koştuklarını dile getiren Özsöyler, şöyle devam etti:

"Kendi alanımızı kontrol altına aldıktan sonra bir ekibimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Kahramanmaraş'ta barınaktaki hayvanların tedavilerini, yemlemelerini yaptık. Orada ekip bırakarak birkaç gün oranın sürdürülebilirliğini sağladık. Daha sonra İslahiye'ye geldik. İslahiye'deki hayvanların tedavilerini, yemlemelerini yaptık."

Özsöyler, enkazdan yaralı kurtarılan hayvanların bakımlarını yaptıklarını, tedavi edilen hayvanların sağlığına kavuşmaya başladığını anlattı.

- "Yaklaşık 140 hayvanı tedavi ettik"

Nurdağı'ndan kendilerine gelen bir kedinin sezaryenle doğum yaptığını aktaran Özsöyler, "Bu kedi üç yavrusuyla sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Biz buraya bu çadırı kurduk. Burayı tam teşekküllü bir sahra hastanesi gibi düşünün. Burada tüm muayeneleri, operasyonları yapabiliyoruz ama büyük operasyonlar gerektiği zaman da ana merkezimiz olan Gaziantep'e götürüyoruz." diye konuştu.

Özsöyler, bu süreçte yaklaşık 140 hayvanı tedavi ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bunların şu anda barınağımızda tedavileri sürüyor çünkü hayvanların bazılarında psikolojik bozukluklar vardı. Bunların da rehabilite edilmesi gerekiyor. Bunları da rehabilite ediyoruz. Hayvanlar ilk geldiklerinde birkaç gün yem almadılar çünkü tedirgin olmuşlardı. Genel durumları biraz bozuktu, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Agresif hareketler yapıyorlardı. Biz de önce bunları düzelttik. Şu anda hepsi normale dönüyor. Daha sonra bunları yavaş yavaş sahiplendireceğiz."





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