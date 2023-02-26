Çadır kentin çocukları hayallerini duvarlara grafitiyle yansıtıyor

GAZİANTEP (AA) - ÖZGÜN TİRAN / MESUT KARADUMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadır kentteki çocuklar, duvarlara yaptıkları grafitilerle (görsel sanat) hayallerini yansıtıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Küçük Eller Hayallerini Renklendiriyor" çalışması kapsamında çocukların depremin etkisinden uzaklaştırılması amacıyla İslahiye'de etkinlikler yapılıyor.

İlçe stadında oluşturulan geçici yaşam alanlarından çadır kentte bulunan çocuklar, grafiti sanatçısı Şenol Karakaya koordinesinde hayallerini duvarlara resmediyor.

Şenol Karakaya, AA muhabirine, çocukların psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarla stadın bazı duvarlarına grafiti çalışması yaptıklarını belirten Karakaya, "Çocukların ruhlarına dokunmak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak, yaralarına derman olmak için duvarları boyuyoruz." dedi.

Karakaya, çok trajik durumlar da yaşadıklarını, çocukların gözlerinde gülümsemeyi gördüklerinde kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.

- "Hayallerinden geçen dünyayı buraya resmetmeye çalışıyoruz"

Buradaki çalışmada ilk olarak çocukların hayal dünyalarını keşfederek resimler çizdiklerini dile getiren Karakaya, "O hayallerinden geçen dünyayı buraya resmetmeye çalışıyoruz. Onların imgeleri aslında burada. Duvarda görünen resimler çocukların kendi istediği, kendi karakterleri aslında. Biraz daha mutlu ve renkli bir dünyaya bakış açısı sağlamak için burada bu tarz çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlamak olduğunu belirten Karakaya, her gün 50 çocukla çalıştıklarını kaydetti.

Karakaya, çocuklarla duvarları boyayarak hem eğlendiklerini hem onları depremin izlerinden uzak tuttuklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çocuklar aslında kötü bir ruh haliyle buraya geldiler. Çocukların boyalarla tanıştıklarında mutlu olduklarını gördük. Öz güveni olmayan, korkarak dışarıya çıkan çocukların buraya geldiklerinde, renklerle tanıştıklarında mutlu olduklarını görüyoruz. Onların gözlerinde bir ışık var. O ışığı çoğaltmak için buradayız. Burada yıkık binaların görüntülerinden çocukları biraz olsun kurtarmaya çalışıyoruz. Çocukların burada korkularını gördük. Hava karardığında 'Acaba deprem mi olacak hocam?' çağrışımlarıyla halen içlerinde korkuları barındırıyorlar. Ondan biraz uzaklaşmaları için biz buradayız."

Şenol Karakaya, yaptıkları görsellerde de çocukların bu enkazın dramından çok hayal dünyalarındaki yeni bir dünyaya kapı açmalarını sağlayacak görseller çalıştıklarını sözlerine ekledi.





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