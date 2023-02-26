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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'deki çadır kentte çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor

AA

İslahiye'deki çadır kentte çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan çadır kentlerde çocuklara çeşitli oyunlar oynatılarak psikososyal destek sağlanıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve çok sayıda evin yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, AFAD tarafından ilçe stadyumunda çadır kent kuruldu.

Burada yaşayan ailelerin tüm ihtiyaçları başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çadır kentin içinde kurduğu oyun ve etkinlik alanlarında ise gönüllü personel tarafından çocuklara hem oyunlar oynatılıyor hem de psikososyal destek veriliyor.

Çocuklar gün içinde futbol, ip atlama, çelik çomak, yakar top, boyama ve ip çekme gibi eğlenceli oyunlar oynuyor.

Depremzede çocuklardan Abdurrahman Köryanık, AA muhabirine, 9 yaşında olduğunu ve oyun oynamayı çok sevdiğini söyledi.

En çok futbol oynamayı sevdiğini dile getiren Köryanık, "Burada arkadaşlarla oyun oynayarak günümüzü geçiriyoruz. Çeşitli etkinlikler oluyor. Arada boyama yapıyoruz. Burada zaman eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum." dedi.

5 yaşındaki Mahmut Alem ise ailesiyle çadırda yaşadığını ifade ederek, "Burada arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada zaman güzel geçiyor. Futbol oynuyoruz, hamur oyunları ile oynuyoruz. Ama ben en çok koşmayı seviyorum. Arkadaşlarım burada, onları da çok seviyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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