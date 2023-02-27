Tekirdağ'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak amacıyla kermes düzenlendi.

Sahil dolgu alanında, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde kadınlar stant açtı.

Kermeste yöresel ürünler ve yiyecek içecek satan kadınlar, elde edilen geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a aktaracak.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere ve İl Başkanı Mestan Özcan da standı ziyaret etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermes, bugün akşama kadar devam edecek.









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