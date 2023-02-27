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Gaziantep'te "Acil Eylem Planı" sayesinde afetzedelerin ihtiyaçları gideriliyor

AA

Gaziantep'te "Acil Eylem Planı" sayesinde afetzedelerin ihtiyaçları gideriliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Acil Eylem Planı" ile depremzedelerin ihtiyaçlarını koordineli olarak gideriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, deprem sonrası "Acil Eylem Planı" hazırladıklarını ve kentteki depremzedelerin, barınma, beslenme, psikososyal destek ve hijyen ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verdiklerini bildirdi.

Acil eylem planının afetzedelerin neye ihtiyacı olduğuna dair sağlıklı tespitleri içerdiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Depremzedelerin acil bir şekilde, giyinmesi, beslenmesi ve barınması gerekiyordu. Arkasından seyyar tuvaletlerin kurulumunun yapılması lazımdı. Şu anda ilçede 200'e yakın seyyar tuvaletimiz bulunuyor. Bunun akabinde hijyenin temin edilebilmesi için bir haftanın ardından duş ihtiyacı doğdu. Bunun için de bizim yalnızca Nurdağı'nın 160 noktasında seyyar duşlarımız bulunuyor. Akabinde de çocuklarımızın eğitiminden geri kalmaması ve ailelerin psikososyal destek alması gerekiyordu. Şimdi hemen konteyner kentimizi kurduk. Bir gencin, bir yaşlının, bir engellinin neye ihtiyacı varsa bunların hepsini içeren bir plan hazırladık."

Her yaş grubuna psikososyal destek kurslarının olduğunu ifade eden Şahin, psikologlardan destek aldıklarını aktardı.

Yaklaşık 200 psikolog bulunduğunu anlatan Şahin, "Beşeri sermayemiz hazır. Psikologlarımız tek tek çadırları ve konteynerleri gezerek ailelere sorular soruyor. Engelli, yaşlı, çocuk ihtiyaçları belirleniyor. Bunlar kümeleştikten sonra da ihtiyaçlar hızlı bir şekilde temin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

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