Süleymanpaşa'da binaların zemin etütleri ve risk analizleri yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) işbirliğince ilçedeki binaların zemin etütleri ve risk analizleri yapılarak, eldeki tüm verilerin güncelleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, binaların zemin etütleri ve risk analizleri yapılması konusunda protokol imzaladı.

Hazırlanan protokol ile hayata geçirilecek acil eylem planı kapsamında, Süleymanpaşa'da bulunan başta eski binalar ve riskli zemine sahip olduğu bilinen bölgeler olmak üzere, zemin etütleri ve binaların risk analizleri ivedilikle gerçekleştirilecek.

Yüksel, imza töreninde, NKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer ile deprem bölgesinde bina ve zemin analizleri yapan öğretim görevlilerinden de bilgi aldı.

Deprem gerçeği ile her an karşı karşıya bulunulduğunu belirten Yüksel, "Devlet, millet dayanışmasıyla afetin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, biz de şehrimiz için acil eylem planı kapsamında önemli bir projeye başlıyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, üniversite işbirliğinde hayata geçireceğimiz projeyle, ilçedeki riskli zemin ve eski binalar öncelikli olmak üzere tüm binaların risk analizlerini yaparak, şehrimizin zemin etütlerini mikro düzeyde güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rektör Şahin de kritik bir faya komşu olan kentin zemin etütlerinin hazırlanması ve bina risk analizlerinin çıkarılmasının hayati önem taşıdığını aktararak, üniversite olarak analizlerin yapılması hususunda destekte bulunacaklarını belirtti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.