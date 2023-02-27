Tekirdağ'dan Kahramanmaraş'a soba yardımı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde firmaların ortak çalışması sonucu üretilen 1030 soba Kahramanmaraş'a gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.



Tekirdağ Valiliği ve Ergene Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki bazı firmalar depremzedeler için soba yapımına başladı.



Ergene Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kıray Makina ve Dilmenler Makina tarafından yapımları tamamlanan 1030 soba Kahramanmaraş'a gönderildi.











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