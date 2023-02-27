Tekirdağ'dan deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndü

TEKİRDAĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Tekirdağ AFAD ekibi, görevlerini tamamlayarak kente döndü.



Tekirdağ'dan 14 kişilik ekip, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı 6 Şubat sabahı yola çıktı.

Ekipler, farklı illerde arama ve kurtarma faaliyeti yürüttü. Deprem bölgesinde kaldıkları günlerde onlarca vatandaşı enkazdan kurtaran ekip, Tekirdağ'a döndü.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılıp kente dönen AFAD ekiplerini koordinasyon merkezinde karşıladı.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında Yıldırım'a bilgi verdi.

Vali Yıldırım, yaptıkları çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.



Deprem bölgesinde herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığını aktaran Yıldırım, "Eminim ki her biriniz insanüstü gayret göstererek görevinizi yaptınız. Ne kadar önemli bir görev üstlendiğinizin her daim bilincinde olduk. Allah ülkemize bir daha afet göstermesin ancak böyle afetlerde üstlendiğiniz görevin önemi bir kez daha görülmüş oluyor." ifadelerini kullandı.





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