Kuveyt Kızılayının yardım malzemelerini taşıyan 4 tır Gaziantep'e geldi

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GAZİANTEP (AA) - Kuveyt Kızılayının, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderdiği 4 tır yardım malzemesi, Gaziantep'e ulaştı.

Kuveyt Kızılayı tarafından deprem bölgesine gönderilen 120 tonluk yardım malzemesini taşıyan tırlar, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı ile beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Kuveyt Kızılay Başkan Yardımcısı Anwar Alhasawi, AA muhabirine, Türkiye ile daha önce de işbirliği yaptıklarını söyledi.

Gaziantep'e yardımlarının ulaştığını belirten Alhasawi, "Türkiye'yi yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de beraber hareket edeceğiz." dedi.

Katar Kızılayı Türkiye Temsilcisi Mazin Salloum da Türkiye'de birçok faaliyette ve yardımda bulunduklarını ifade etti.

Salloum, "Türk Kızılay ile deprem bölgesinde 5 mobil mutfak olacak şekilde konuşuyoruz. Yakında detayları paylaşacağız. İlk günden beri buradayız." diye konuştu.

Saygılı ise depremlerden 11 ilin etkilendiğine işaret ederek, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya başladıklarını kaydetti.

İlk gün bütün birimlerle sahada olduklarını aktaran Saygılı, "Dost ve kardeş ülkeler de anında el uzattı. Ülkemize destek olmak konusunda birçok destek aldık. Bugün de birini alıyoruz." diye konuştu.

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