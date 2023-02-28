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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinema ve dizi oyuncuları Gaziantep'teki konteyner kentte çocuklarla bir araya geldi

AA

Sinema ve dizi oyuncuları Gaziantep'teki konteyner kentte çocuklarla bir araya geldi

GAZİANTEP (AA) - Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin organizasyonu İletişim Başkanlığının desteğiyle dizi ve sinema oyuncularından oluşan 15 kişilik ekip, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Burak Haktanır, Musa Evren, İsmail Hakkı Ürün, Birand Tunca, Gökhan Karacık, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Muhammed Emre Kaya, Emir Fırat Işık, Ali Buhara Mete, Recep Çavdar, Tamer Karadağlı, Emre Bulut, rap sanatçısı Resul Aydemir ve futbolcu Ümit Karan'ın bulunduğu ekip, ilçedeki konteyner kent içerisinde kurulan çadırlarda çocuklarla bir araya geldi.

Konteyner kentteki çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden sanatçılar, bazı depremzedelerin hatıra fotoğrafı çektirme talebini de geri çevirmedi.

Oyunculardan Ali Buhara Mete, gazetecilere, konteyner kentte çocuklarla bir arada bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Onların güzel enerjilerini aldıklarını ifade eden Mete, "Çocuklar, bize mutluluk veriyor. Böyle bir günde onların dertlerine ortak oluyoruz. Bu süreçte çok üzüldük. Elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz, yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Onlarla olmak çok güzel." dedi.

Çocukların çok ciddi acılar yaşadığını ifade eden Mete, konteyner kentlerin oluşturulması için emek verenlere de teşekkür etti.

Oyunculardan Tamer Karadağlı ise ülkenin yaşadığı bu deprem felaketinden sonra birçok insanın evsiz kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir yıkım yaşadık. Konteyner kente gelip çocuklara bir nebze olsun moral verebiliyor olmak bence çok önemli. Çünkü, zaten psikolojik olarak yıkım içindeler. En azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman yüzlerinin birkaç saniye bile gülüyor olması çok önemli diye düşünüyorum. Bugün İslahiye ilçesindeyiz. Çocuklarla vakit geçirdik. Çocuklar çok mutlu oldu. Burada olduğumuz için çok mutlu oldum. "

Oyunculardan Muhammed Emre Kaya ise televizyondan deprem bölgelerini izlediğinde çok üzüldüğünü belirterek, "Buraları görünce kelimelerle tarif edilemeyecek şekilde acı ve afetle karşılaştık. Hangi konteynere girsek hangi insanla muhatap olsak mutlaka bir derdi var. Yakınını, evini, arabasını ve işini kaybetmiş insanlar var. İnanılmaz derecede büyük bir acı var. İnşallah yakın zamanda yaralar tam anlamıyla sarılır. " diye konuştu.

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