Depremzede çocuklar Nasreddin Hoca ve Şirin Baba ile eğlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremzede çocukların deprem travmalarını atlatmalarına yardımcı olabilmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Nizip Belediyesince, ilçede Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, sosyal tesisler ile semt pazarları ve ilçe stadyumunda çadırlarda kalan çocuklar için hazırlanan kek, meyve suyu ve sütler Nasreddin Hoca ve Şirin Baba karakterleriyle çocuklara ulaştırıldı.

Sırtlarındaki heybeyle çocukları ziyaret eden Nasreddin Hoca ve Şirin Baba, çocuklara ikramlarda bulunarak sonrasında onlarla oyunlar oynadı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Ekiplerimiz depremden etkilenen ve aileleri ile birlikte semt pazarlarımızda, KYK yurtlarımızda ve diğer alanlarda kalan çocuklarımızın moral ve motivasyonunu sağlamak adına onları ziyaret etti. Çocuklarımızın mutlu olduklarını görmek ve sevinçlerine ortak olmak bizleri fazlasıyla memnun etti. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak biz her zaman vatandaşlarımızın yanında yer alacağız. Tekrardan ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha böylesine bir felaketi yaşatmasın."





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