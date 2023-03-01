Gaziantep'teki Türkiye'nin en büyük bebek bezi firması deprem sonrası tam kapasiteyle üretime başladı

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GAZİANTEP (AA) - FUAT KABAKCI - Türkiye'nin en büyük bebek bezi, ıslak havlu gibi hijyen ürünleri üreten firması, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tam kapasiteyle üretime odaklandı.

Gaziantep, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri oldu. Kentte faaliyet gösteren birçok firma gibi hijyen ürünleri üreten işletmelerin de üretimi durdu. Türkiye'nin en büyük bebek bezi, ıslak havlu, hijyenik ped gibi ürünler üreten firması Eruslu Sağlık Ürünleri de bu kuruluşlardan biriydi.

Firma, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Depolarda hazır bulunan çocuk ve hasta bezleri, hijyenik ped gibi milyonlarca ürün deprem bölgelerine sevk edildi.

Firma, depremle bir süre duran işletmelerinde gerekli kontrollerin ardından tam kapasiteyle yeniden çalışmalara başladı.

- "20 milyona yakın çocuk bezini vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık"

Eruslu Sağlık Ürünleri Fabrika Müdürü Enver Dağcı, AA muhabirine, depremin ardından depolarındaki tüm ürünleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kızılay ve AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Firma yönetiminin depremin hemen ardından bu konuda karar aldığını belirten Dağcı, şöyle konuştu:

"Özellikle fabrikamıza gelen hiçbir sivil toplum kuruluşunu, Kızılay'ı, AFAD'ı geri çevirmeme konusunda ve elimizden geldiği kadar destekleme anlamında yönetimin talepleri oldu. Biz, elimizden geldiği kadar ilk üç gün boyunca bu bölgede 20 milyona yakın çocuk bezi, 5 milyonun üzerinde hijyen pedi ve hasta bezi ile 100 milyon yaprağın üzerinde ıslak mendili gerek Kızılay, AFAD ve gerek yerel sivil toplum kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ulaştırmaya çalıştık."

- "13 Şubat itibarıyla tüm işletmelerimizi devreye alabildik"

Deprem sonrası 10 Şubat'tan itibaren imalat makinelerini devreye almaya başladıklarını anlatan Dağcı, şunları kaydetti:

"Gerek barınma gerek yeme içme olarak gerekse diğer ihtiyaçları karşılamak için günlerce kendi fabrikamızda aileleriyle, yakınlarıyla beraber konaklayan arkadaşlarımız oldu. Gaziantep Organize Sanayi'de doğal gaz verildiği günün ertesinde özellikle Eruslu bünyesinde çalışan arkadaşlarımız sanki bölgedeki bir enkaz faaliyetine katılmışçasına, fabrikalarına, işletmelerine çalışmaya yönelik iştirak etmeye başladılar. Arkadaşlarımızın yapabilecekleri en önemli şey, insanların ihtiyaç duydukları ürünleri gerek firmalar gerek STK'ler gerekse Kızılay ve AFAD aracılığıyla bölgedeki insanlara ulaştırabilmekti. Biz bir avantaj olarak, kendi ham maddemizle kendimiz üretim yapabildiğimiz için 13 Şubat itibarıyla tüm makinelerimizi, tüm işletmelerimizi devreye alabildik."

Dağcı, deprem sonrası ülke genelindeki tüm ihtiyaca cevap vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Eruslu Global olarak ilk haftada Kızılay, AFAD aracılığıyla yaptığımız yardımların haricinde şu anda ülke olarak yaraları sarmaya yönelik hem ekonomik hem insanların ihtiyaçlarını karşılama anlamında tüm özverimizle, tüm gücümüzle, tüm makine parkurumuzla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Firmanın günlük üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Dağcı, "Eruslu Sağlık Ürünleri olarak biz günlük yaklaşık 15 milyon ped çocuk bezi üretimi tesisine sahibiz. Bununla beraber 3 milyon hijyenik ped, 1 milyon ped hasta bezi ve 100 milyon yaprak ıslak mendil üretim kapasitemiz var. Şu anda hamdolsun deprem sonrası yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz." diye konuştu.

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