KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te konuştu:

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GAZİANTEP (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin yaşanan afetten daha güçlü çıkması temennisinde bulunarak ülkelerinde yaklaşık 5 bin depremzedeyi ağırladıklarını söyledi.

Gaziantep İl Afet ve Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Tatar, 6 Şubat'tan beri acıyı Türk halkıyla beraber yaşadıklarını dile getirdi. Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olduğunu vurgulayarak "On binlerce insanımızın şehit olması, bu afette hayatlarını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür." dedi.

Artık 6 Şubat'ın öncesi ve sonrası şeklinde düşünülmesi gerektiğine değinen Tatar, insanların bu acıyı unutmayacağını ifade etti.

Tatar, KKTC halkının acıyı derinden yaşadıklarına dikkati çekerek "35 yavrumuz, 24'ü voleybol takımı genç kız yıldızlarımız, öğretmenleri ve bazı aileler bir otelin enkazında şehit oldular. Diğer bölgelerde de vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye yerleşen vatandaşlarımız ile çok sayıda akrabalarının vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

- "Yardımları sürdürmeye devam ediyoruz"

Yaraların en kısa sürede sarılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve ilk günden beri destek verdiklerini aktaran Tatar, şöyle devam etti:

"Çalışmalarda bulunan herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü çabayı görüyoruz. Türk halkının bu felaketten en erken zamanda kurtulması, yaraların sarılması, geleceğe umut ve özgüvenle bakılabilmesi önemlidir. Bu enkazdan daha güçlü çıkmak hepimizin en büyük temennisidir."

Tatar, Türk halkı olarak bu yükün altından en kısa sürede kalkılacağına inandığının altını çizerek şunları kaydetti:

"KKTC'de 5 bine yakın depremzedeyi ağırlıyoruz. Misafirlerimizdir ve böyle olması gerekir. Türk halkı olarak mütevazi imkanlarımız ölçüsünde yardımları sürdürmeye devam ediyoruz. Farklı kampanyalarla bu sürece destek vermek için olağanüstü gayret ve hassasiyet içerisinde çalışıyoruz. Bu yakınlığı, bu acıyı paylaşıyoruz."

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